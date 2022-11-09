Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kundakçı, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.
Kundakçı, "Aziz milletimiz hiçbir zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ilkelerini, aziz hatırasını unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.