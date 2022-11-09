Baskil Kaymakamı Kundakçı, özel öğrencilerle bir araya geldi

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, ilçede özel eğitim alan özel öğrencilerle görüştü.



Baskil Vakıfbank İlkokulu'nu ziyaret eden Kundakçı, yönetici ve idarecilerle görüştü, okul bünyesinde oluşturulan sınıfta eğitim alan özel öğrencilerle bir araya geldi.

Kundakçı, yaptığı açıklamada, her fırsatta öğrencileri ziyaret edeceğini belirterek, öğrencilerle görüşmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.



Öğrencilere başarı dileyen Kundakçı, idareci ve öğretmenlere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.







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