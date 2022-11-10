Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84. yılında Sivrice ilçesinde törenle anıldı.
Cumhuriyet Ortaokulundaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahtiyar Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Çağlar Gökalp, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Törende, Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Gündoğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda da anma programı yapıldı.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda gerçekleştirilen slayt gösteriminde devlet adamlarının Atatürk hakkındaki düşüncelerine yer verildi.