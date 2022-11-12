Elazığ'da ev yangını söndürüldü

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklar Mahallesi Kılıç Sokak'ta bulunan müstakil bir evde ev sahipleri yokken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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