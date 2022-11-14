Elazığ Valiliğinden şehit polis Fethi Sekin'in vefat eden babası için taziye mesajı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği, İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in vefat eden babası Mehmet Zeki Sekin için taziye mesajı yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mehmet Zeki Sekin'in Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bugün vefat ettiği hatırlatılarak, şehit babasına Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilendi.

Sekin için yarın Baskil ilçesine bağlı Doğancık Köyü'ndeki Hacı Hasan Baba Camisi'nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılınacağı belirtilen açıklamada, Sekin'in cenazesinin Doğancık Köyü Mezarlığı'nda şehit oğlunun kabrinin yanına defnedileceği, taziye ziyaretlerinin Elazığ merkezdeki İmamı Azam Camisinde kabul edileceği bildirildi.

İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, polis memuru Fethi Sekin olası faciayı önlemeye çalışırken şehit düşmüş, adliye personeli Musa Can hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.





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