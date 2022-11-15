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Elazığlı kadınların hummalı hazırlığı ihtiyaç sahiplerine kışlık yiyecek desteği için

AA

Elazığlı kadınların hummalı hazırlığı ihtiyaç sahiplerine kışlık yiyecek desteği için

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da gönüllü kadınlar, ihtiyaç sahibi aileler için kışlık yiyecek hazırlıyor.

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları öncülüğünde kentte bir araya gelen gönüllü kadınlar, kış aylarında desteğe ihtiyaç duyan ailelere katkı sunmak için "İyilik her zaman her yerde" sloganıyla çalışma başlattı.

Dernek binasında oluşturulan ve "İyilik atölyesi" adı verilen mutfağa giren kadınlar, hayırseverlerin de katkısında temin edilen ürünlerle erişte, mantı, tutmaç ve turşu hazırlıyor.

30 kadın büyük emekle hazırladıkları ürünleri önceden belirledikleri adreslere teslim ediyor.

- "İlk etapta ürünleri 100 aileye ulaştıracağız"

Derneğin halkla ilişkiler birimi sorumlusu Edanur Özdemir, AA muhabirine, gönüllü kadınlarla ihtiyaç sahiplerine kışlık ürünler hazırladıklarını söyledi.

İyilik peşinde olduklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 kişi her gün buradaki mutfakta erişte kesiyor. Ayrıca mantı ve turşu yapılıyor. Hazırlanan hamurlu ürünler kurutulup paketlendikten sonra hazır hale geliyor. Hazırladığımız bu ürünleri ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

Özdemir, bu hizmeti her yıl sürdürmeyi planladıklarını dile getirerek, iyilik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Heyecanla ve sevgiyle bu hazırlığı sürdürdüklerini anlatan Özdemir, haftalardır büyük bir emekle hazırladıkları ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Özdemir, "1,5 aydır kışlık ürünleri gönüllülerimizle hazırlıyoruz. İlk etapta ürünleri 100 aileye ulaştıracağız. Bu sayıyı artırmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- "İyilik filizlensin istiyorum"

Bu hizmete gönüllü katkı sunan kadınlardan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Esra Aras, 7 yıldır derneğin hayır amaçlı çalışmalarına gönüllü katkı sunduğunu söyledi.

Ev hanımı olduklarını kışlık hazırlığı evleri için de yaptıklarını anlatan Aras, deneyimleriyle ihtiyaç sahibi ailelere de bu lezzetleri ulaştırmak istediklerini belirtti.

Aras, bundan huzur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bunları dua ile yapıyoruz ki bereketlensin diye." dedi.

Feyza Uslu da boş zamanlarını böyle hayırlı işlerle değerlendirmek için bu çalışmaya gönüllü katkıda bulunduğunu anlattı.

İyiliği yaymak için gayret ettiklerini dile getiren Uslu, "İyilik filizlensin, birilerine ulaşabilelim, o köprüyü biz kuralım istiyorum. Kış için ürünler yapıyoruz ve bu iyiliğe dönüyor. Kış için kendimize hazırlık yapıyoruz, bir başkası için de uğraş vermek çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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