Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 85'inci yıl dönümü törenle kutlandı

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ELAZIĞ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Elazığ Öğretmenevi önündeki törende, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Toraman ve beraberindekiler daha sonra Atatürk'ün kente gelişinde konakladığı öğretmenevindeki odayı gezdi.

Toraman, burada şeref defterini imzaladı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.





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