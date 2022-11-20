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Herson'dan gelen 88 Ahıska Türkü, konaklayacakları Elazığ'a ulaştı

AA

Herson'dan gelen 88 Ahıska Türkü, konaklayacakları Elazığ'a ulaştı

ELAZIĞ (AA) - Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinden Türkiye'ye gelen 88 Ahıska Türkü, konaklayacakları Elazığ'a ulaştı.

Dışişleri Bakanlığının ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin girişimleriyle Herson'dan çıkarılan 84 Ahıska Türkü ile Rusya'ya daha önce geçiş yapan 4 Ahıska Türkü'nden oluşan kafile, dün Gürcistan-Türkiye arasındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmalarının ardından bugün kara yolu ile Elazığ'a getirildi.

Ahıska Türkleri, konaklayacakları Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi önünde Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu ile konaklama merkezine daha önce getirilen diğer Ahıska Türkleri tarafından davul zurna eşliğinde, çiçekler ve Türk bayrakları ile karşılandı.

Konaklama merkezinde kalan ailelerine ve yakınlarına kavuşan Ahıskalı Türkleri, sevinç gözyaşı döktü.

Elazığ Vali Yardımcısı Abbasoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Herson'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin göç idaresi koordinasyonunda sağ salim Elazığ'a getirildiğini belirtti.

Son gelen kafileyle birlikte konaklama merkezindeki Ahıska Türkü sayısının 2551 olduğunu ifade eden Abbasoğlu, "31 Ekim'den bu yana Rusya sınırında ülkemize gelmeyi bekleyen 88 Ahıskalı soydaşımızın ailelerine ve yakınlarına kavuşmalarına, mutluluklarına şahit olduk. Davul, zurna eşliğinde, dualarla karşıladık. Ailesine, anne ve babasına kavuşan çocukları gördükçe yapılan bu işin ne kadar anlamlı olduğuna bir kez daha şahit olduk." dedi.

- Ahıska Türkleri hasret kaldıkları sevdikleriyle kucaklaştı

Ahıska Türklerinden Gülbahar Şamilova, savaş bölgesinde çok zor günler geçirdiklerini, 4 çocuğunun daha önce tahliye edildiğini ancak eşi ve kendisinin Ukrayna'da kaldığını belirtti.

Türkiye sayesinde çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Şamilova, "Allah hepinizden razı olsun. Çok şükür çocuklarıma kavuştum. Bu sevinci bana yaşattınız, sağ olun var olun. Savaş bölgesinden çok şükür geldik. Özellikle Erdoğan babamdan çok razıyım, beni çocuklarıma kavuşturdu. Allah onu başımızdan eksik etmesin, sayesinde kavuştuk ailelerimize, sağ olsun var olsun." dedi.

Şamilova'nın kayınpederi Hezim Şamilova ise torunlarının 7 ay sonra annelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, babalarının da Elazığ'a gelmek üzere yolda olduğunu belirtti.

Şamilova, "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Beni gelinime ve oğluma, torunlarımı da annelerine kavuşturdunuz çok teşekkür ederim. Türkiye'nin taşına toprağına, bu bayrağa kurban olurum." diye konuştu.

Elazığ'daki 3 çocuğuna ve eşine kavuşan Sevile Muradov ise kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadığını dile getirerek, yardımlarından dolayı tüm yetkililere teşekkür etti.

Muradov'ın eşi Eldar Muradov, 3 çocuğuyla daha önce Türkiye'ye geldiklerini fakat eşinin orada kaldığını anlatarak, "Bir ay oldu çocukları alıp getirdim, eşime izin vermediler. Sağ olsun devletimizin yardımıyla eşime, çocuklarım da annelerine kavuştu." ifadelerini kullandı.

Dilşad Başadov da Türkiye devleti sayesinde 7 aydan beri uzak kaldığı anne ve babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ukrayna'da savaş nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Başadov, şöyle konuştu:

"Evsiz kaldık, son 21 günümüz otobüste geçti. Çok şükür geldik. Allah razı olsun büyüklerimizden, devletimizden, çok yardımcı oldular. Zor günler geçirdik ama bugün anne ve babama kavuştum, çok mutluyum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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