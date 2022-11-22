Elazığ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Beyyurdu Küme evlerinde Mehmet Demirpolat'a ait evde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma yaptı.

Araştırma sonucu kimliği tespit edilen zanlı M.D. bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, çalınan malzemeler ele geçirildi.

Çalıntı malzemeler sahibine teslime edildi.

Zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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