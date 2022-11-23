Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç "Ombudsman Elazığlılarla Buluşuyor" programına katıldı:

ELAZIĞ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, dünyadaki gelişmelerin Türkiye'yi öne çıkardığını söyledi.

Malkoç, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen "Ombudsman Elazığlılarla Buluşuyor" programındaki konuşmasında, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak gençlere çok önem verdiklerini, özellikle 8 milyon üniversite öğrencisinin arasında hem haklarını tanıtmak hem de hak arama yollarını öğrenmeleri için öğrenci toplulukları oluşturduklarını ve üniversitelerde konferans verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin deprem ve enerji kuşağının yanında kritik bir coğrafyada bulunduğunu, dünyada her gelişmeden bu coğrafyanın da etkilendiğini belirten Malkoç, son yıllarda yürütülen çalışmalarla depreme karşı alınan tedbirlerin bundan sonra daha iyi olacağını ifade etti.

Türklerin Osmanlı Devleti ile 600 yıl boyunca Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya kadar adalet dağıttığını ve hiçbir milletin dinine, diline ve kıyafetine karışmadığını söyleyen Malkoç, şöyle devam etti:

"Şu anda dünyadaki gelişmeler yeniden Türkiye'yi öne çıkarıyor. O açıdan 21. yüzyıl için devlet büyüklerimiz, devlet başkanımız, '21. Yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak' diyor. Biz tarihte şunu gördük, moral bozmak yok. Sıkıntılarımız çok, hayat pahalılığı var ama biz bunların üstesinden geliriz, aşarız. Geçmişte nelerin üstesinden geldik. Türk milleti ne zaman dara düşmüşse bakın; Büyük Selçuklu Devleti'nin en kudretli döneminde FETÖ'nün o zamanki dedesi olan Hasan Sabbah ve onun adamları Selçuklu'yu mahvetmişler. Selçuklu'nun en zor döneminde Alparslan Gazi çıkmış 1071'de Bizans'ı yenmiş, ta Avrupa içlerine kadar gitmişiz. Anadolu'da Moğol istilasından sonra Osmanlı devletini kurmuşuz. Osmanlı güçlenmiş, büyük devlet olmaya doğru giderken Timur gelmiş, Yıldırım Beyazıt'ı Ankara'da yenmiş, Avrupa'ya ilerleyişimizi durdurmuş. Fetret dönemi başlamış, 50 yıl devlet parçalanıyor, millet bölünüyor. Çelebi Mehmet çıkmış devleti toparlamış o nekahet, o zor dönemden sonra Fatih Sultan Mehmet gelmiş, dünyanın en önemli olaylarından İstanbul'un fethini gerçekleştirmiş. 1. Dünya Savaşı'nda yenilmişiz, yıkılmışız, Anadolu işgal edilmiş, bu millet Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Şimdi 21. yüzyıla doğru giderken devletimizin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var, zihnimiz açık olsun, zekamız keskin olsun, adımlarımız sağlam olsun. Hedefimiz hak ve adalet üzere olsun, 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olsun."

Programda, Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da birer konuşma yaptı.

Kentteki temasları kapsamında Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı da ziyaret eden Malkoç, Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri" konulu konferansa da katıldı.

Kurumunun amaç ve çalışmaları hakkında bilgi veren Malkoç, Türkiye'nin 2023 hedeflerini anlattı.

Malkoç, kentteki temasları kapsamında ayrıca Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ile Elazığ Baro Başkanı Melih Efe'yi de ziyaret etti



















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.