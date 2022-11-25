Keban'da emekli öğretmenler için etkinlik düzenlendi

ELAZIĞ (AA) - Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, emekli öğretmenler onuruna yemek programı düzenledi.

İlçede bir tesiste emekli öğretmenler onuruna düzenlenen yemeğe Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve emekli öğretmenler katıldı.

Emekli öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Atlı, onlarla sohbet etti.



Atlı, programda yaptığı konuşmada, "Dünyanın en saygın ve en kutsal mesleğini icra eden öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Bu vesile ile ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun. Allah hepinizden razı olsun." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.