Elazığ'da tarihi 11 sikke ile üzerinde haç işareti bulunan heykelcik ele geçirildi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda tarihi 11 sikke ile üzerinde haç işareti bulunan heykelcik ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen B.C. ve H.V.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, tarihi 11 sikke ile üzerinde haç işareti bulunan heykelcik ele geçirildi.

Tarihi eserler incelenmek üzere Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.