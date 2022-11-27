Elazığ'da bir otomobilde 36 kilo 932 gram esrar geçirildi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir otomobilde yapılan aramada çuval, çanta ve iki valizde 36 kilo 932 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine 2 otomobili takibe aldı.

Ekipler, takibe aldıkları araçları Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada araçlardan birinde çuval, çanta ve iki valiz içerisinde 31 kilo 460 gram kubar esrar, 5 kilo 472 gram toz esrar ile tabanca, 5 fişek ve uyuşturucu öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.

Araçlarda bulunan N.T. (41), A.Ş.T. (24) ve M.E. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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