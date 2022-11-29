GÜNCELLEME - Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzzetpaşa Mahallesi Uzun Şeftali Sokak'ta ikamet eden F.N. (18), yaşadığı apartmanın önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.N. kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının da bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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