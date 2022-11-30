Elazığ'da yiyecek arayan tilki yerleşim yerinde görüntülendi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yerleşim yerine inerek yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zafran Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye gelen tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bir süre bölgede dolaşan hayvan, daha sonra gözden kayboldu.



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