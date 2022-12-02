Baskil Kaymakamı Kundakçı'ya, Ülkü Ocakları Elazığ İl Başkanı Aygen'den ziyaret

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'yı, Ülkü Ocakları Elazığ İl Başkanı Reha Talha Aygen ziyaret etti.



Aygen ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Kundakçı'yı makamında ziyaret ederek, görüştü.



İlçede temaslarda bulunduklarını kaydeden Aygen, "Yeni göreve başlayan Kaymakam Kundakçı'ya hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştirdik. Hayırlı çalışmalar diledik. Çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Misafirperverliği için Kaymakam Kundakçı'ya teşekkür ederim." dedi.







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