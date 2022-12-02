Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

AA

Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Akmurat, mesajında, engelliliğin yalnızca engellilerin ya da ailelerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu olmadığını, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Toplum olarak engelli bireylere sahip çıkılması, olası olumsuzluklardan tüm engellileri koruma ve onlara insanca yaşam alanı sağlamak amacıyla güç birliği ve gönül birliği yapılması en büyük amacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engellilerimizin engellerinin kaldırılması, daha huzurlu ve mutlu bir gelecek geçirmeleri temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 ...
Baskil Kaymakamı Kundakçı'ya, Ülkü Ocakları Elazığ İl Başkanı Aygen'den ziyaret
YEREL HABERLER Baskil Kaymakamı Kundakçı'ya, Ülkü Ocakları Elazığ İl ...
Elazığ'da iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ'da iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasına ...
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA EMNİYET BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, HAVAYA ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU - EK GÖRÜNTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA EMNİYET BİNASINA GİRMEYE ...
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA EMNİYET BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, HAVAYA ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA EMNİYET BİNASINA GİRMEYE ...
ELAZIĞ'DA EMNİYET BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, HAVAYA ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU
YEREL HABERLER ELAZIĞ'DA EMNİYET BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN ALKOLLÜ ...
Elazığ'da emniyet binasına girmeye çalışan alkollü sürücü, havaya ateş açılarak durduruldu
YEREL HABERLER Elazığ'da emniyet binasına girmeye çalışan alkollü ...
Elazığ'da "Fırat-Dicle 1. Alt Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da "Fırat-Dicle 1. Alt Havzası Havza Yönetim ...
(Görüntülü) ELAZIĞ - EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ŞEVVAL HEMŞİRENİN VÜCUDUNDA YÜKSEK DOZDA KAS GEVŞETİCİ ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ - EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ŞEVVAL ...
Evinde ölü bulunan Şevval hemşirenin vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan Şevval hemşirenin vücudunda yüksek ...
Elazığ'da kurtlar, ağıla girip 53 koyunu öldürdü
YEREL HABERLER Elazığ'da kurtlar, ağıla girip 53 koyunu öldürdü
Konuşma güçlüğü yaşayan gencin dünyası resimle değişti
YEREL HABERLER Konuşma güçlüğü yaşayan gencin dünyası resimle ...
Ağrıları dinmeyen hastalar Elazığ'da algoloji kliniğine başvuruyor
YEREL HABERLER Ağrıları dinmeyen hastalar Elazığ'da algoloji ...
Elazığ'da fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan bebek bezi ve giysi çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan bebek ...
Elazığ'da bir gencin öldürülmesine ilişkin 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da bir gencin öldürülmesine ilişkin 5 zanlı ...
Şevval hemşire, ailesini ziyaret için memleketine gideceği gün evinde ölü bulundu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Şevval hemşire, ailesini ziyaret için memleketine ...
Şevval hemşire, ailesini ziyaret için memleketine gideceği gün evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Şevval hemşire, ailesini ziyaret için memleketine ...
Baskil'de trafik güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Baskil'de trafik güvenliği eğitimi verildi
Sokakta donmak üzereyken bulduğu köpek yavrularını biberonla besliyor
YEREL HABERLER Sokakta donmak üzereyken bulduğu köpek yavrularını ...
Türk Kızılay Elazığ Şubesi "Minik Eller Üşümesin Projesi" ile 5 bin çocuğu ısıtacak
YEREL HABERLER Türk Kızılay Elazığ Şubesi "Minik Eller Üşümesin ...
Elazığ'da yiyecek arayan tilki yerleşim yerinde görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ'da yiyecek arayan tilki yerleşim yerinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.