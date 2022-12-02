Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



Akmurat, mesajında, engelliliğin yalnızca engellilerin ya da ailelerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu olmadığını, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:



"Toplum olarak engelli bireylere sahip çıkılması, olası olumsuzluklardan tüm engellileri koruma ve onlara insanca yaşam alanı sağlamak amacıyla güç birliği ve gönül birliği yapılması en büyük amacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engellilerimizin engellerinin kaldırılması, daha huzurlu ve mutlu bir gelecek geçirmeleri temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum"

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