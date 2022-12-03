Elazığ'da jandarmadan kış lastiği uygulaması

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekiplerince kış lastiği uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanlarında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde ticari araçların kış lastiklerini kontrol ederek, lastiğin derinliğini ölçtü.

Denetim esnasında ekipler, sürücüleri kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirdi.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

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