Elazığlı esnaf kuş yuvasını bozmamak için iş yerindeki sobayı yakmıyor

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da oto elektrik ustası, boruya yuva yapan kuşları rahatsız etmemek için iş yerindeki sobayı yakmıyor.



Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde elektrik ustası olarak çalışan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Ersin Polat, sobanın borusuna kumruların yuva yaptığını gördü.

Her gün kuşlara su ve yem veren Polat, havanın soğumasına rağmen kuşların yuvasını bozmamak için sobayı yakmama kararı aldı.

Polat, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır bu işi yaptığını, kuşların da 2 yıldır dükkanına geldiğini söyledi.

Bu yıl sobayı kurduğunda borunun üzerine kuşların yuva yaptığını fark ettiğini ifade eden Polat, "Yuva yapan kumruların bu arada yavruları da oldu. Hava da soğudu ancak kuşlar nedeniyle sobamızı yakamıyoruz. Onların bir an önce büyüyüp, gitmesini bekliyoruz. Beslenmeleri için de elimden geleni yapıyorum. Her gün yem ve su veriyorum. Pazar günleri bile gelip, yemlerini veriyorum. Gitmeleri yakın. Gittiklerinde sobamızı yakacağız." dedi.





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