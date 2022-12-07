Baskil'den kısa kısa

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Orman İşletme Şefliği tarafından ücretsiz çam ve badem fidanı dağıtıldı.

Baskil Merkez Camisi önünde yapılan fidan dağıtımında konuşan İlçe İşletme Şefi Cihan Hoşoğlu, "Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmasıyla ilçe halkımıza sert kabuklu meyve türlerinden olan bin baden ile bin çam fidanı dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

- İş yerleri denetlendi

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Mesut Altınkaynak, İlçe Jandarma Emre Tırpancı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan ve Baskil Belediye zabıta ekipleri ile ilçede gıda ürünleri satan iş yerlerini denetledi.

Kundakçı, şöyle konuştu:



"Ülkemiz genelinde olduğu gibi Baskil'de stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla yerel ve zincir marketler genelinde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon ve kasa fiyatları karşılaştırıldı. Vatandaşımızın sağlığı, kaliteli hizmete ulaşımı ve güvenliği için her zaman görevimizin başındayız."

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