Elazığ'da hafif ticari aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hafif ticari aracın bir otomobil ile park halindeki motosiklete ardından da bir iş yerinin vitrinine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen 18 yaşından küçük sürücünün kullandığı 23 HE 467 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak 23 AC 938 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan araç, park halindeki motosiklete daha sonra bir iş yerinin vitrinine çarptı.

Kazada, iş yerinde çalışan Muhammed Emin Çetin (16) yaralandı. Çetin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, hafif ticari aracın otomobile ve park halindeki motosiklete çarptıktan sonra kaldırımı aşarak iş yerinin vitrinine çarpması, iş yerinin önünde bekleyen biri çocuk 3 kişinin ise kazadan son anda kurtulmaları yer alıyor.

İş yerinin sahibi Resul Çetin, dükkanda oğlu Muhammed ile çalıştıkları esnada kazanın olduğunu anlatarak, "O sıra dükkanın önünde bekleyen müşterilerin durumundan korktum. Bir kız çocuğu vardı, ona da bir şey oldu sandım. Araca yakın da bir arkadaş vardı. Ona da bir şey oldu sandım ama çok şükür kimseye bir şey olmadı." dedi.









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