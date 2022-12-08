Baskil Kaymakamı Kundakçı, spor salonu inşaatını inceledi

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Canbeyler Mahallesi'nde yapımı devam eden 250 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Spor salonu inşaatı gezen Kaymakam Kundakçı, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kundakçı, ilçede en büyük ihtiyaçlardan biri olan modern spor salonunun çatı kısımlarının yapıldığını belirterek, salonun kısa sürede tamamlanacağını söyledi.



Modern spor salonunun gençlerin özellikle daha iyi fiziki şartlarda spor yapabilmelerine olanak sağlayacağını kaydeden Kundakçı, "Farklı branşlarda sportif faaliyetlerine katılan gençlerin daha modern tesislerde spor yapabilmeleri için çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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