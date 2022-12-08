Elazığ'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir inşaatın 4'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Üniversitesi yerleşkesinde güçlendirme çalışmasının yapıldığı bir binanın 4'üncü katında çalışan Ali S. dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ali S. 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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