Elazığ'daki 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zübeyde Hanım Caddesi yakınlarındaki park alanında 4 Aralık'ta çıkan, A.D'nin (31) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, kavganın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

3 kişinin kimliğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla B.Y, G.Y. ve M.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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