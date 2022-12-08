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Elazığ'daki 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

AA

Elazığ'daki 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zübeyde Hanım Caddesi yakınlarındaki park alanında 4 Aralık'ta çıkan, A.D'nin (31) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, kavganın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

3 kişinin kimliğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla B.Y, G.Y. ve M.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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