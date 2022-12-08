Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.



Operasyonlarda, 50,63 gram metamfetamin, 42,24 gram kubar esrar, 47,11 gram toz esrar, 47 gram kokain, 1,11 gram eroin, 63 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.





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