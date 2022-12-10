Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Elazığ'da esnafı ziyaret etti

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ELAZIĞ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu.

İnce, beraberindeki partililerle Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla konuştu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İnce, Türkiye'nin derin bir yoksulluk yaşadığını, gittiği her yerde ekonomik olarak herkesin sıkıntı yaşadığını savundu.

Böyle bir durumda asgari ücret tartışmalarının bulunduğunu ifade eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asgari ücret en az 10 bin lira olmalı. Memleket Partisinin teklifi 10 bin lira. O da yetmez. Hayat pahalılığının ortasında bir bakıyorsun bir anda başörtüsü meselesi ortaya çıkıyor. Bunda hatayı yapan muhalefet. Geçmişte başörtüsü konusunda gençlerimiz üniversitelerde sorunlar yaşadılar. Bunlar doğrudur. Ama bu sorun çözüldü, isteyen herkes takabiliyor artık."

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