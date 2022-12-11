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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

AA

Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kuyulu Köyünde Aynur A'ya ait yazlık evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma neticesinde hırsızlık olayının şüphelilerinin A.A, Y. K. ve H.S. olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, çaldıkları malzemeleri C.E.Y'ye sattıklarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada bulunan 3 cep telefonu, televizyon ve 2 matkap sahiplerine teslim edilirken, çalıntı diğer malzemelerin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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