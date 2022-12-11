Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kuyulu Köyünde Aynur A'ya ait yazlık evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma neticesinde hırsızlık olayının şüphelilerinin A.A, Y. K. ve H.S. olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, çaldıkları malzemeleri C.E.Y'ye sattıklarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada bulunan 3 cep telefonu, televizyon ve 2 matkap sahiplerine teslim edilirken, çalıntı diğer malzemelerin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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