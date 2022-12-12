Savaş mağduru Ahıska Türklerine psikososyal destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savaş mağduru Ahıska Türklerine psikososyal destek

AA

Savaş mağduru Ahıska Türklerine psikososyal destek

ELAZIĞ (AA) - Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen ve Elazığ'daki konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türklerine psikososyal destek sağlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri, Elazığ Valiliği koordinesinde yerleştirildikleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde devletin sunduğu imkanlarla yaşamını sürdürüyor.

Ahıska Türklerine sunulan imkanlardan biri de Elazığ Valiliği koordinesinde yürütülen psikososyal destek hizmeti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog, sosyolog, çocuk gelişim uzmanları ve sosyal çalışmacılardan oluşan ekipler konaklama merkezinde kurulan Mobil Sosyal Hizmet Merkezinde savaş mağduru Ahıska Türkleri ile birebir görüşme gerçekleştiriyor.

Uzman ekipler, Mobil Sosyal Hizmet Merkezine gelemeyen yaşlı ve çocuklarla da kaldıkları konaklama merkezinde görüşüyor.

- "Her birey ile ayrı görüştük"

Ekipte yer alan psikolog Rüveyda Taşkaya, AA muhabirine, kente geldikleri ilk günden itibaren Ahıska Türklerine yönelik sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.

Taşkaya, temel ihtiyaçları karşılanan ailelere psikosoyal destek de sağladıklarını ifade ederek, "Her birey ile ayrı görüştük. Genel anlamda bireylerin etkilenmişliği var. Savaş sürecinde açlık yaşayan ailelerimiz de olmuş. Kapalı alanlarda kalan, bomba seslerinden etkilenen, çocukları etkilendiği için daha çok etki duyan aileler var. Onlara da aile danışmanlığı kapsamında destek oluyoruz." dedi.

Savaştan en çok etkilenenlerin çocuklar olduğuna işaret eden Taşkaya, çocuklarda yaşadıkları korkuya bağlı olarak kekemelik, tırnak yeme, davranış problemleri, aşırı hareketlilik, anneden kopamama gibi durumların yaşandığını kaydetti.

Taşkaya, "Çocukların psikolojik ihtiyaçlarını belirledik ve bu yönde annelere de danışmanlık yaptık. Çocuklara oyun ve farklı terapi teknikleri uyguladık. Süreç içerisinde ailelerle de görüşmeye devam ettik. Aileler, çocuklarında rahatlama gördüklerini ifade ediyorlar. Yaşlılarımızda ise daha çok ağlama, geçmişteki anılarından bahsetme oluyor. Süreç olumlu bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

- "Hayata dönüşümüzü kolaylaştırdılar"

Ahıska Türklerinden 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Gülçehre Azizova, savaşın kendilerini çok etkilediğini, zor bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Azizova, "Devletimiz sağ olsun bizi buraya getirdi. O sıkıntılardan kurtulduk. Psikologlarımız bize destek oldular. Onların sayesinde yaşadıklarımızı kolay atlattık. Bu süreci atlatmamızda bize yol gösterdiler. Hayata dönüşümüzü kolaylaştırdılar. Bundan sonrası için çok kaygılıydık. Bize güvende olduğumuzu hissettirdiler." diye konuştu.

Sayara Kukarazova ise sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, şöyle dedi:

"Savaş psikolojimizi bozmuştu. Türkiye'ye geldik, destek aldık. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. O savaş psikolojisinden uzaklaşmaya başladım. Buraya geldiğim için mutluyum."

4 çocuk annesi 57 yaşındaki Diber Ragimova ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine sundukları destekten dolayı teşekkür ederek, "Bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Çocuklarımız savaşta bomba atılınca çok korkuyordu. Bize destek verdiler, o korkuyu da unutuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TARİHİ HAMAMDA MAHSUR KALAN 5 YAVRU KÖPEK KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TARİHİ HAMAMDA MAHSUR KALAN 5 YAVRU KÖPEK ...
Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 12 hükümlü tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 12 hükümlü ...
Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA YAZLIK EVDEN HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA YAZLIK EVDEN HIRSIZLIK ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Elazığ'da esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Elazığ'da esnafı ...
(Görüntülü) ELAZIĞ - MUHARREM İNCE: &#039;BAŞÖRTÜSÜ&#039; DİYEREK HAYAT PAHALILIĞININ ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ - MUHARREM İNCE: ...
Muharrem İnce: 'Başörtüsü' diyerek hayat pahalılığının üstünü örtüyorlar
YEREL HABERLER Muharrem İnce: 'Başörtüsü' diyerek hayat ...
Elazığ'da 228 yıllık ata yadigarı cami restorasyonla eski görkemine kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ'da 228 yıllık ata yadigarı cami restorasyonla ...
Elazığ'da yük treni otomobile çarptı
YEREL HABERLER Elazığ'da yük treni otomobile çarptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.