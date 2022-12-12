Üniversite öğrencilerinden "kadına yönelik şiddete karşı mücadele" etkinliği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında etkinlik düzenledi.
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Ebelik Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik Fırat Üniversitesi Hastanesi poliklinik binası girişinde gerçekleştirildi.
Öğrenciler kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık sağlamak için gösteri sundu.
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Yılmaz, kadına yönelik şiddetin dünyada ve ülkede gün geçtikçe arttığına işaret ederek, farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yılmaz, kadınların sağlıklı, sevgi ve huzur dolu bir dünyada yaşamalarını ve hiçbir zaman şiddetle karşılaşmamalarını temenni ettiklerini kaydetti.