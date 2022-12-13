Elazığ’da otobüs şoförü, baygınlık geçiren yaşlı kadını hastaneye götürdü

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da halk otobüsünde baygınlık geçiren yaşlı kadın, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Elazığ Belediyesine ait halk otobüsüne binen yaşlı bir kadın yolcu, seyahat esnasında rahatsızlandı.



Diğer yolcuların bilgi verdiği sürücü Şevket Yılmaz, aracı durdurarak yaşlı kadının durumunu kontrol etti.

Sürücü Yılmaz, yaşlı kadının acil müdahaleye ihtiyacı olabileceği ihtimaline karşı güzergahını değiştirdi. Yılmaz, yaşlı kadını Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

















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