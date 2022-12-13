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Elazığ’da otobüs şoförü, baygınlık geçiren yaşlı kadını hastaneye götürdü

AA

Elazığ’da otobüs şoförü, baygınlık geçiren yaşlı kadını hastaneye götürdü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da halk otobüsünde baygınlık geçiren yaşlı kadın, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Elazığ Belediyesine ait halk otobüsüne binen yaşlı bir kadın yolcu, seyahat esnasında rahatsızlandı.

Diğer yolcuların bilgi verdiği sürücü Şevket Yılmaz, aracı durdurarak yaşlı kadının durumunu kontrol etti.

Sürücü Yılmaz, yaşlı kadının acil müdahaleye ihtiyacı olabileceği ihtimaline karşı güzergahını değiştirdi. Yılmaz, yaşlı kadını Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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