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Dünya Alpagut Şampiyonası'nda 12 madalya alan sporcular yeni hedeflere odaklandı

AA

Dünya Alpagut Şampiyonası'nda 12 madalya alan sporcular yeni hedeflere odaklandı

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/RAMAZAN KAPLAN - Bursa'da gerçekleştirilen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda 12 madalya kazanan Elazığlı sporcular, bu moralle yeni müsabakalara hazırlanıyor.

Baskil'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Baskil Gençlik Spor Kulübünde spor kariyerlerine muaythai, kick boks ve boks gibi farklı branşlarda başlayan Filiz Bilici, Mustafa Bilgehan Sekin, Ali Demirhan, Kadir Demirhan İlhan, Burak Doğan, Hatice Karaaslan ve Eylül Asra Can, Alpagut Federasyonu Tertip Komitesi Başkanı ve Elazığ İl Temsilcisi Selahattin Omaç'ın yönlendirmesiyle Orta Asya kökenli dövüş sanatı alpaguta yöneldi.

Bu branşta geçen yıldan bu yana eğitim alan 11-29 yaş arası gençler, Alpagut Turan Federasyonunca Bursa'da 3-4 Aralık'ta düzenlenen "3. Dünya Alpagut Şampiyonası'na kulübü temsilen katıldı.

Filiz Bilici 65 kiloda "caymaz" ve "batur" kategorisinde 2 altın, Mustafa Bilgehan Sekin 45 kiloda "caymaz" kategorisinde altın, "batur"da gümüş, Ali Demirhan 55 kiloda "batur"da gümüş, Kadir Demirhan İlhan 61 kiloda "batur" kategorisinde bronz, Burak Doğan 63,5 kiloda "caymaz" ve "batur" stilinde 2 bronz, Hatice Karaaslan 63,5 kiloda "batur" kategorisinde bronz, Eylül Asra Can 60 kiloda "ayça" kategorisinde bronz, kulüp başkanı Selahattin Omaç ise "veteranlar" 22 metre okçulukta gümüş madalya kazandı. Elazığlı sporcular, ayrıca takım olarak da gümüş madalya almaya hak kazandı.

Şampiyonadan 12 madalya ile dönen sporcular, bu branşı tüm dünyaya tanıtmak için Baskil Belediyesi Spor Salonunda antrenmanları sürdürüyor.

Sporcuların yeni hedefi, Alpagut Turan Federasyonu tarafından Elazığ'da 2023 yılının haziran ayında düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Alpagut Şehit Polis Fethi Sekin Şampiyonası" ile Azerbaycan'da 2023 yılının aralık ayındaki "4. Dünya Alpagut Şampiyonası"na katılarak, derece elde etmek.


- Kaymakam Kundakçı: "Bu başarı gurur kaynağı oldu"

Başarılarıyla ilçenin gururu olan gençleri altınla ödüllendiren Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sportif faaliyetlerin artmasına yönelik çalışmalara önem verdiklerini dile getirdi.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Kundakçı, "Bu başarı gurur kaynağı oldu, büyük bir örnek teşkil etti. Bu başarının ardından bu spora katılım noktasında çok yoğun bir talep oldu. Umuyoruz bu böyle artarak devam edecek, madalyamızı 12'den 20'ye çıkarmak için çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza bunun için destek veriyoruz. Bu başarıların devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.


- Sporcuların görüşleri

Sporculardan Filiz Bilici de çok sevdiği bu branşta en üst seviyeye çıkmak istediğini belirterek, bu branşta katıldıkları ilk müsabakadan madalyalarla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hatice Karaaslan ise kick boks ve boks sporu ile ilgilenirken, yöneldiği bu branşta kendisini geliştirdiğini ifade etti.

"Antrenmanlarda büyük emek verdik." diyen Karaaslan, 3. Alpagut Dünya Şampiyonasında gurur verici sonuç aldıklarını kaydetti.

Mustafa Bilgehan Sekin de şampiyonada kazandığı altın ve gümüş madalyayı, aynı zamanda akrabası olan, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin'in anısına aldığını belirtti.


- Omaç: "Ülkeyi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz"

Alpagut Federasyonu Tertip Komitesi Başkanı, Elazığ İl Temsilcisi ve Baskil Gençlik Spor Kulübü Başkanı Selahattin Omaç, bu branşın, okçuluk, aypara, batur, caymaz, gursag ve kaçut gibi dövüş ve savaş sistemlerini kapsayan bir ata sporu olduğunu söyledi.

Türkiye Alpagut Federasyonunun çalışmaları sayesinde bu branşa ilginin hızla arttığına işaret eden Omaç, ilçede tanıtımını yaptığı bu branşa gençlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Çok yoğun bir antrenman, güzel bir çalışma ve kondisyonla 3. Alpagut Dünya Şampiyonasına katılmak nasip oldu. Ülkeyi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu başarının ilçedeki gençlere de örnek olduğunu anlatan Omaç, çok sayıda gencin kulüplerine başvuruda bulunduğu dile getirdi.

Omaç, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.



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