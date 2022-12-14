Elazığ'da "Zincir 2" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "Zincir 2" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki üretiminin önüne geçilmesi ve sahte içkilere el konulması amacıyla operasyon yapıldı.



Bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, sahte 3 şişe şarap, cam şişede votka, 15 litre viski, 650 litre büyük bidonlarda şarap, 22 şişe şarap ile alkol yapımında kullanılan 56 kit, bandrollü 21 boş cam votka şişesi, etil alkol şişesi, 3 boş etil alkol bidonu, 20 litre saf etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda, H.A. (62), B.A. (59) ve H.Ö. (56) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.