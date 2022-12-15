Elazığ'da 15 yaşındaki çocuğun midesinden şarj kablosu ve saç tokası çıkarıldı

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ELAZIĞ (AA) - Diyarbakır'da kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki bir çocuğun midesinde bulunan bir metrelik şarj kablosu ve saç tokası operasyonla alındı.

Diyarbakır'da yaşayan çocuk, kusma ve bulantı şikayeti üzerine ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Çekilen röntgende midesinde bir metrelik şarj kablosu ve toka tespit edildi.

Ambulansla Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesine sevk edilen çocuğun midesindeki şarj kablosu ve toka, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen endoskopik operasyonla çıkarıldı.

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan çocuk, taburcu edildi.

Prof. Dr. Doğan, AA muhabirine, çocuğun çekilen röntgende midesinde yabancı cisim olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Hasta hastanelerine getirildiğinde yapılan operasyonla bu cisimleri mideden çıkarttıklarını ifade eden Doğan, "İşlem sorunsuz şekilde sonuçlandı. Hasta iki saat içerisinde taburcu edildi. Hastanın 15 yaşında olduğu düşünüldüğünde, bu yabancı cismi yutması kazara olacak bir şey değil. Psikolojik kökenli bir neden olabileceği düşünülerek ilerleyen dönemde psikologdan destek alması konusunda önerilerde bulunuldu." dedi.









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