Türk Kızılay Keban'da öğrencilere eğitim verildi

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ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ve Türk Kızılay Keban Temsilciliği öncülüğünde Keban ilçesinde okullarda afetler ve korunma bilinci eğitimi ile afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma eğitimleri verildi.

Keban ilçesinde okullarda öğrenciler afetler ve korunma bilinci eğitimi ile afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma eğitimleri aldı.



Eğitmen Mesut Kaman, başta deprem olmak üzere ülkede sıkça görülen afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve toplumun her kesiminde afet bilinci oluşturmak amacıyla eğitimlerin verildiğini söyledi.



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