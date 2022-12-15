Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan okul ziyareti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Baskil İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Kaymakam Kundakçı okul ziyaretlerine devam ediyor.

Baskil İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Kundakçı, öğretmenlerle görüştü.



Daha sonra sınıfları ziyaret eden Kundakçı, öğrencilerle sohbet etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.