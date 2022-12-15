Elazığ'da depremden etkilenen 59 hak sahibi için "afet konutları" kurası çekildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlardan 59 hak sahibi için kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 59 hak sahibi için rezerv alanlarda ve köylerdeki toplu alanlarda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan afet konutlarına yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekimi gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, programda yaptığı konuşmada, kentte kurası çekilen konut sayısının bugün itibariyle 20 bin 564'e ulaştığını belirtti.

Kırsalda da imalatı tamamlanan köy konutlarının vatandaşlara teslim edildiğini dile getiren Toraman, "Mart ayında Aşağı Holpek'te kurasını çektiğimiz 1164 sosyal konut vardı. Bunların anahtarlarının hak sahiplerine teslim edilmesi için gayret gösterdik. Pazartesinden itibaren bu konutların anahtarlarını peyderpey vatandaşlara teslim edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.