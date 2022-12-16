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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dedesi için doktorluğu seçti, ailesinden 5 kişiye de ilham kaynağı oldu

AA

Dedesi için doktorluğu seçti, ailesinden 5 kişiye de ilham kaynağı oldu

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da hipertansiyon hastası dedesi için doktorluk hayalini gerçekleştiren 49 yaşındaki aile hekimi Nesrin Aksoy'un, kendisini örnek alan 3 kardeşi ile 2 çocuğu da sağlık sektörüne yöneldi.

Aksoy, lise yıllarında hipertansiyon hastası dedesinin çektiği sıkıntılar ve o dönem tansiyon aletleri yaygın olmadığı için yürüyerek sağlık ocağına giderken yaşadığı zorluklardan etkilendi.

Dedesine yardım edebilmek için doktor olmaya karar veren Aksoy, bu yolda azmi ve kararlılığıyla 1990 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Başarısıyla ailesine örnek olan Aksoy, 2 kız kardeşinin hemşire, en küçük erkek kardeşinin doktor olmasına, 2 çocuğunun da sektörüne yönelmesine vesile oldu.

- Hemşire kız kardeşiyle aynı yerde çalışıyor

Mustafa Paşa Mahallesi Aile Hekimliğinde 15 yıldır kız kardeşi hemşire Kevser Yılmaz ile görev yapan Aksoy, bugün hayatta olmayan dedesi için seçtiği mesleğinde 26 yıldır hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Aksoy, AA muhabirine, öğrenciyken ilk fırsatta tansiyonunu ölçtüğü dedesinin mutluluğunu unutamadığını belirterek, "Diplomamı aldığımda başta dedem, ninem olsun herkes çok büyük mutluluk yaşadı, çünkü artık ailede bir doktor vardı, onlara bakacak, onları tedavi edecektim." dedi.

- "Kardeşlerim ve çocuklarım da sağlık camiasının birer üyesi oldu"

Aksoy, "Ailede hiç sağlıkçı yokken şu an 2 doktor 2 hemşire tam bir aile hekimliği sistemini kurduk, daha sonra çocuklarım da dahil oldu aramıza. Onlar da sağlık camiasına katıldı. Oğlum şu an İstanbul'da radyasyon onkolojisinde uzmanlığını yapıyor, kızım İstanbul'da tıp fakültesi 3'üncü sınıfta okuyor. Kardeşlerim ve çocuklarım da sağlık camiasının birer üyesi oldu." dedi.

Hemşire Yılmaz ise ablasının tıp fakültesini kazanmasıyla diğer kardeşlerinin de önünü açtığını, bu nedenle ona hep minnet duyduklarını dile getirdi.

Aile hekimliğinde 15 yıldır doktor olan ablasıyla hastalara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yılmaz, "Mahalle sakinleriyle de bir aile gibi olduk, bizi ailelerinden biri olarak görüyorlar. Göreve başladığımızda bekar olan insanlar evlendiler, çocukları oldu, çocuklarını aşıya, iğneye, muayene getiriyorlar." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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