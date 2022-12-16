Elazığ'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli bir aracı takibe aldı.
Takip sonucunda araçta bulunan 3 zanlının, merkez Kaplıkaya köyü Tilkideresi mevkisinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.
Ekipler, izinsiz kazı yapan Ş.Y, A.Ş. ve N.T.S'yi suçüstü yakaladı.
Bölgede, jeneratör, hilti ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.