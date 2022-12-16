Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Ö.G'nin kullandığı 23 HV 463 plakalı otomobil, Salı Baba Mahallesi Evliya Çelebi Caddesinde A.A. yönetimindeki 23 MA 133 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücü Ö.G ve kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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