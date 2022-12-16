Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 26 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, son bir haftada gerçekleştirdikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan 26 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 26 zanlı tutuklandı.



Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 8 kişi de bulundu.

Asayiş uygulamalarında, 3 ruhsatsız tabanca, 11 mermi, 46,5 gram esrar, 21 uyuşturucu hap ve çalıntı bilgisayar ele geçirildi.

Bilgisayar sahibine teslim edildi.

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