Keban'da esnaf kredi konusunda bilgilendirildi

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ELAZIĞ (AA) - Keban Belediyesi öncülüğünde Harput Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, esnafı kredi konusunda bilgilendirdi

Keban'da bir alabalık tesislerinde düzenlen bilgilendirme toplantısına, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Harput Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz ve esnaf katıldı.



Atlı, program için kooperatife teşekkür etti.



Kurnaz da kredi konusunda esnafa bilgi verdi.



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