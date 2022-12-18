Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım Keban'ı ziyaret etti

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ELAZIĞ (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.



"Adalet Personeli 100. Yıl Etkinlikleri" kapsamında kente gelen Yıldırım, beraberinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ile Keban ilçesine geçti.



İlçe girişinde Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Keban Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Demirhan, Cumhuriyet Savcısı Semih Gök, Hakim Mehmet Baş tarafından karşılanan Yıldırım ve beraberindekiler, Fırat Nehri ve Köprüsü, Seyir Tepesi, Keban Barajı HES ve Çırçır Şelalesini ziyaret etti.

Keban Barajı HES'i ziyaret eden Yıldırım'a EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürü Bekir Kaya tarafından üretimle ilgili bilgi verildi.







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