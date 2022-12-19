"İklim" ve "Yağmur", öğrencilere geri dönüşüm ve çevreci bilinci aşılıyor

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ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da çevreci maskotlar "İklim" ve "Yağmur", okulları ziyaret ederek öğrencilere geri dönüşüm ve çevre bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıyor.

Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sunulması, çevre konusunda farkındalığın artırılması için başlatılan çalışmada İklim ve Yağmur adı verilen çevreci maskotlar görev alıyor.

Kentteki park ve bahçelerde geçen yıl çocuklarla buluşan iki maskot, bu yılki çalışmalar kapsamında okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geliyor.

Çevreci maskotların okul ziyaretlerinde ilk durak Koç İlkokulu oldu. Öğrencilerle oyunlar oynayan, okul çevresindeki atıkları toplayan maskotlar, onlara geri dönüşüm ve çevreci bilinci konusunda bilgiler verdi.

Öğrenciler eğlenceli zaman geçirirken aynı zamanda çevreyle ilgili farkındalık kazandı, geri dönüşümün önemini öğrendi.

- "Hedefimiz kent genelindeki bütün okullara gitmek"

Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde görevli Çevre Yüksek Mühendisi Levent Harputlugil, AA muhabirine, çevre bilinci ve sıfır atık konusunda bilinçlendirici etkinlikler yaptıklarını belirterek, sıfır atık konusunun en önemli ayaklarından birinin eğitim ve bilinçlendirme olduğunu söyledi.

Harputlugil, öncelikli hedef gruplarının ilkokul ve ortaöğretimde okuyan öğrenciler olduğunu dile getirerek, İklim ve Yağmur adlı maskotlarla beraber çocuklara geri dönüşümün önemini anlattıklarını ifade etti.

"Hedefimiz kent genelindeki bütün okullara gitmek." diyen Harputlugil, İklim ve Yağmur'un çocuklarla iletişim kurmalarında son derece etkili olduğunu vurguladı.

Harputlugil, şunları söyledi:

"Bu karakterler marka tescilli olarak tasarlandı. Kullanım hakları, renk ve tasarımları markalaştırıldı ve belediyemiz tarafından tescillendi. İklim ve Yağmur ile okulların çevresinde temizlik yapıp, atık topluyoruz. Geri dönüşümün önemini İklim ve Yağmur üzerinden çocuklara anlatıyoruz. Maskotlarımızın etkisi çocuklarımızın üzerinde olumlu. Geri dönüşler ve katılım artıyor. Amacımız çocuklarımıza geri dönüşüm ve sıfır atığı eğlenerek, öğretmek."

- "Çevremizi temiz tutarsak daha sağlıklı oluruz"

Öğrencilerden Emine Beliz Ekinci, çevre konusunda önemli bilgiler edindiğini, okullarına gelen maskotları çok sevdiğini söyledi.

Onlarla yere atılan çöpleri topladıklarını anlatan Ekinci, "Yerlere çöp atmayacağım. Çevremizi temiz tutarsak, daha sağlıklı oluruz. Çöplerden geri dönüşümle yeni eşyalar yapılıyor. Plastik atıkların hepsi geri dönüşüyor. Çevremize karşı hassas olmalıyız, çevremizle ilgilenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Eylül Zehra Erol da her atığın çöp olmadığını ve geri dönüşümün önemini anladığını belirterek, "Çok eğlendik. Çevreyle ilgili sorular sorduk. Çöpleri toplayarak, geri dönüşüm oyunları oynadık. Çevremizi korumamız gerekiyor. Doğayı kirletmeyeceğiz." dedi.

Emirbey Coşanay ise maskotlar İklim ve Yağmur'dan çevreyi temiz tutmaları, kağıtları boşa harcamamaları gerektiğini, çöplerin geri dönüştürülebileceğini öğrendiklerini belirtti.

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