Şehidin adı okuduğu okulun kütüphanesinde yaşatılacak

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da üniversite öğrencileri tarafından yaptırılan, Şehit Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın adının verildiği kütüphane törenle açıldı.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kovancılar ilçesindeki Eti Holding İlk Okulu'nda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu 21 yaşında şehit olan Yusuf Ataş'ın adına kütüphane oluşturdu.

Açılışa şehidin babası Necat Ataş, yakınları, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şehidin babası Ataş, burada yaptığı konuşmada, oğlu adına yapılan kütüphanenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Şehitlerinin ölmediğini ve yapılan bu açılışla bunu gördüğünü ifade eden Ataş, şöyle konuştu:

"Oğlum adına yapılan kütüphanede bu okulda eğitim gören bütün çocuklar faydalanacak. Umarız bu öğrenciler Yusuf ağabeylerinin izinden gider, ülkesini sever. Ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için bu okulda görmüş oldukları eğitimlerle bu yolda bu uğurda çalışırlar. Oğlum 1 ve 2'inci sınıfı bu okulda okumuştu. Devamında başka yerlerde okuması gerekti. Görevimden dolayı. Bu okulda bu kütüphanenin yapılması bizi gerçekten mutlu etti."

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Eren Aydın da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şehit Yusuf Ataş'tan ilham alarak onun adına bir kütüphane açtıklarını belirtti.

Şehidin okumaya önem verdiğini bildikleri için bu adımı attıklarını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Kendisinin de okumuş olduğu ilkokulda onun hatırasını yaşatmak için bir kütüphane açtık. Bu kütüphaneyi açmamızın en büyük sebebi çocuklara okuma sevgisi aşılamak. Aynı zamanda burada okurken şehidimizin anısını görmeleri. Kendisinin ne uğruna şehit olduğunu görmelerini istedik. İnşallah küçük kardeşlerimiz burada okuyup şehidimiz gibi bilinçli bireyler olup vatanımıza milletimize yararlı bireyler haline gelirler."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 Ekim'de teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Şehit Ataş, şehadetinden bir süre önce silah arkadaşları tarafından çekilen bir videoda "Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca bütün masraflarını okul vesaire karşılayın, benim vasiyetim bu." ifadelerini kullanmıştı.

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