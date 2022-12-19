Fırat Üniversitesi'nden Prof. Yaman, Pau Üniversitesi'ndeki sınavda jüri üyesi oldu

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ELAZIĞ (AA) - Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yaman, Fransa Pau Üniversitesi'ndeki doktora bitirme tezi sınavına jüri üyesi olarak katıldı.

Yaman, yaptığı açıklamada, Pau Üniversitesi'ne 12 Aralık'ta, Çevre ve Malzemeler için Analitik ve Fiziko Kimya Bilimleri Enstitüsü'nde yapılan doktora bitirme tezi sınavı için jüri üyesi olarak davet edildiğini söyledi.



"Türkiye'de doktora bitirme tezi sınavlarında ülkedeki 2'si farklı üniversiteden 5 sınav jürisi yer almaktadır. Avrupa ülkelerindeki uluslararası düzeyde iddialı üniversitelerde ise 5’i farklı ülkeden olan 7 kişilik akademisyen grubu bu tür sınavlarda jüri üyeliği yapmaktadır." diyen Yaman, üniversitelerin uluslararası karşılaştırılabilir standartları sağlaması ve sürdürmesinde farklı ülkelerden jüri üyeleri seçiminin ayrıca önem arz ettiğini dile getirdi.



Yaman, şöyle devam etti:

"Bu sistemin uygulandığı üniversitelerde doktorasını tamamlayan bilim insanlarının farklı ülkelerdeki özel ve devlet sektöründe görev almaları daha kolay olmaktadır. Bu nedenle, doktora için bu üniversitelere olan talep artmaktadır. Bu talep üniversiteye daha büyük gelir ve iddialı projelerin sonuçlanmasını doğurmaktadır. Örneğin dünyanın sudan elde edilen hidrojen gazıyla yani petrol yerine su ile çalışan ilk otobüsleri 2020'den beri Pau şehrinde hizmet vermektedir ve bu proje de yukarıda adı geçen enstitüden akademisyenler de yer almıştır."

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