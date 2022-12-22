Baskil'de kadın kooperatifi kurulması için çalışmalar başladı

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamlığı öncülüğünde kadın kooperatifi kurulması için çalışmalar başladı.
Baskil Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Halk Eğitimi Merkezi çalışanları ve kadınlar katıldı.
Kaymakam Kundakçı, kadın kooperatifinin ilçede kadınların ekonomik hayatta daha çok yer almaları adına önemli olduğunu belirtti.
Çok yakında kadın kooperatifini kuracaklarını ifade eden Kundakçı, "Üretimiyle, ürünleriyle ve vizyonuyla örnek bir girişim olacağına inancımız tam ve her konuda destekçisi olacağız. Bu iradeyi ortaya koyan kadınlarımızı tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.