Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, okul hasretini evinde gideriyor

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ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde tedavisi süren 9 yaşındaki Taha Kemal Sis, okula gidemediği için eğitimine evinde devam ediyor.

Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden, sağ gözü de yüzde 7 gören ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'nın tedavisi sürüyor.

İyileşme umuduyla hayata bağlanan Sis, akranları gibi okula gitme hayalini rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştiremeyince İl Milli Eğitim Müdürlüğü, evde eğitim verilmesi için öğretmen görevlendirdi.

Şehit Faruk Demir İlkokulunda 3'üncü sınıf öğrencisi olan Sis, hastalığı nedeniyle okula gidemediğinden birinci sınıf derecesinde eğitim görüyor.

Evine gelen öğretmeninin desteğiyle bir taraftan derslerini aksatmamaya çalışan Taha, bir taraftan da hastalığıyla mücadele ederek sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

- "Okula gidemiyorum ama okul benim ayağıma geldi"

Tümör nedeniyle sol gözü görmeyen, sağ gözünde ise görme kaybı bulunan Taha Kemal Sis, AA muhabirine, rahatsız olduğu için okula gidemediğini anlattı.

Sis, "Öğrenmenim evime gelip bana ders veriyor. Hastanede tedavi görüyorum. İlaç alıyorum. Okula gidemiyorum ama okul benim ayağıma geldi. Öğretmenim ile küçük bir sınıf kurduk."dedi.

Sürekli okula gitmeyi hayal ettiğini ifade eden Sis, şöyle konuştu:

"Öğretmenim bana kalem tutmayı, çizgiler çizmeyi harfleri öğretti. Biz öğretmenimle çok mutluyuz okuma yazmayı öğreniyorum. Ben okuma yazmayı öğrenince okuluma gitmek istiyorum. Arkadaşlarımın yanına gidince arkadaşlarımla oynayacağım. Öğretmenim bana sadece okuma yazma öğretmiyor. O benim müzik arkadaşım, oyun arkadaşım oldu. Okuma yazmayı öğrenmeye başladığım için çok mutluyum."

- "İki aylık bir süre içinde bayağı yol aldık"

Taha'ya evinde ders veren Şehit Faruk Demir İlkokulu öğretmenlerinden Fetiye Başarır, tedavi görülen günler dışında haftanın her günü Taha Kemal'e evinde telafi eğitimi verdiğini söyledi.

Taha Kemal'in hastalığı nedeniyle 3 yıldır eline kalem alamadığını aktaran Başarır, "Normalde üçüncü sınıfta olması lazım. Okulumuzdaki rehber öğretmeninin hazırladığı ders planına göre birinci sınıf seviyesinden kalem tutmayı öğreterek başladık. Şimdi yazmaya başladı. Anne, baba kendi ismi gibi kelimeleri yazmaya başladı." diye konuştu.

Taha Kemal'in istekli bir öğrenci olduğunu dile getiren Başarır, şunları söyledi:

"İki aylık bir süre içinde bayağı yol aldık. Ben çok mutluyum. Devletin böyle öğrencilere verdiği imkanlar çok mutlu ediyor bizi. Çocuk okula gitmek istiyor ama gidemiyor. Ben ayağına geliyorum. Burada küçük bir sınıf ortamı oluşturduk. Yazı tahtamız var. Sınıfımıza anne ve babayı bile almıyoruz. Tam bir okul ortamı oluşturduk. Oluşturduğumuz sınıf ortamında Taha'ya okul arkadaşlarını aratmıyorum. Sadece yazı yazmayı, okumayı değil beraber şarkılar söylüyoruz. Oyun dersimiz var. Sanki okulda arkadaşlarıyla oyun oynuyormuş gibi ortam oluşturuyoruz."

-"Arkadaşları okula giderken o sadece hastane odalarını görüyordu"

Anne Azine Sis de oğlunun eğitim görmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Sis, şunları kaydetti:



"Taha'nın en büyük hayallerinde biri olan okuma yazmayı öğrenme kısmına geçtik. Hastalığı dolayısı ile okula gidemedi ama devletimiz Allah razı olsun her türlü imkanı sunuyor. Oğlum evde eğitim almaya başladı. Çok mutluyuz. Taha 3 yıldır okuluna devam edemedi. Bu süreçte çok üzüldü. Arkadaşları okula giderken o sadece hastane odalarını görüyordu. Şimdi çok farklı oldu."





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