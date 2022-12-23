Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, okul hasretini evinde gideriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, okul hasretini evinde gideriyor

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, okul hasretini evinde gideriyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde tedavisi süren 9 yaşındaki Taha Kemal Sis, okula gidemediği için eğitimine evinde devam ediyor.

Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden, sağ gözü de yüzde 7 gören ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'nın tedavisi sürüyor.

İyileşme umuduyla hayata bağlanan Sis, akranları gibi okula gitme hayalini rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştiremeyince İl Milli Eğitim Müdürlüğü, evde eğitim verilmesi için öğretmen görevlendirdi.

Şehit Faruk Demir İlkokulunda 3'üncü sınıf öğrencisi olan Sis, hastalığı nedeniyle okula gidemediğinden birinci sınıf derecesinde eğitim görüyor.

Evine gelen öğretmeninin desteğiyle bir taraftan derslerini aksatmamaya çalışan Taha, bir taraftan da hastalığıyla mücadele ederek sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

- "Okula gidemiyorum ama okul benim ayağıma geldi"

Tümör nedeniyle sol gözü görmeyen, sağ gözünde ise görme kaybı bulunan Taha Kemal Sis, AA muhabirine, rahatsız olduğu için okula gidemediğini anlattı.

Sis, "Öğrenmenim evime gelip bana ders veriyor. Hastanede tedavi görüyorum. İlaç alıyorum. Okula gidemiyorum ama okul benim ayağıma geldi. Öğretmenim ile küçük bir sınıf kurduk."dedi.

Sürekli okula gitmeyi hayal ettiğini ifade eden Sis, şöyle konuştu:

"Öğretmenim bana kalem tutmayı, çizgiler çizmeyi harfleri öğretti. Biz öğretmenimle çok mutluyuz okuma yazmayı öğreniyorum. Ben okuma yazmayı öğrenince okuluma gitmek istiyorum. Arkadaşlarımın yanına gidince arkadaşlarımla oynayacağım. Öğretmenim bana sadece okuma yazma öğretmiyor. O benim müzik arkadaşım, oyun arkadaşım oldu. Okuma yazmayı öğrenmeye başladığım için çok mutluyum."

- "İki aylık bir süre içinde bayağı yol aldık"

Taha'ya evinde ders veren Şehit Faruk Demir İlkokulu öğretmenlerinden Fetiye Başarır, tedavi görülen günler dışında haftanın her günü Taha Kemal'e evinde telafi eğitimi verdiğini söyledi.

Taha Kemal'in hastalığı nedeniyle 3 yıldır eline kalem alamadığını aktaran Başarır, "Normalde üçüncü sınıfta olması lazım. Okulumuzdaki rehber öğretmeninin hazırladığı ders planına göre birinci sınıf seviyesinden kalem tutmayı öğreterek başladık. Şimdi yazmaya başladı. Anne, baba kendi ismi gibi kelimeleri yazmaya başladı." diye konuştu.

Taha Kemal'in istekli bir öğrenci olduğunu dile getiren Başarır, şunları söyledi:

"İki aylık bir süre içinde bayağı yol aldık. Ben çok mutluyum. Devletin böyle öğrencilere verdiği imkanlar çok mutlu ediyor bizi. Çocuk okula gitmek istiyor ama gidemiyor. Ben ayağına geliyorum. Burada küçük bir sınıf ortamı oluşturduk. Yazı tahtamız var. Sınıfımıza anne ve babayı bile almıyoruz. Tam bir okul ortamı oluşturduk. Oluşturduğumuz sınıf ortamında Taha'ya okul arkadaşlarını aratmıyorum. Sadece yazı yazmayı, okumayı değil beraber şarkılar söylüyoruz. Oyun dersimiz var. Sanki okulda arkadaşlarıyla oyun oynuyormuş gibi ortam oluşturuyoruz."

-"Arkadaşları okula giderken o sadece hastane odalarını görüyordu"

Anne Azine Sis de oğlunun eğitim görmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Sis, şunları kaydetti:

"Taha'nın en büyük hayallerinde biri olan okuma yazmayı öğrenme kısmına geçtik. Hastalığı dolayısı ile okula gidemedi ama devletimiz Allah razı olsun her türlü imkanı sunuyor. Oğlum evde eğitim almaya başladı. Çok mutluyuz. Taha 3 yıldır okuluna devam edemedi. Bu süreçte çok üzüldü. Arkadaşları okula giderken o sadece hastane odalarını görüyordu. Şimdi çok farklı oldu."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baskil'de kadın kooperatifi kurulması için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Baskil'de kadın kooperatifi kurulması için çalışmalar ...
Keban'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Keban'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.