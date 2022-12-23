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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da anne karnındaki bebeğe stent takıldı

AA

Elazığ'da anne karnındaki bebeğe stent takıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da anne karnında idrar çıkış yolu darlığı tespit edilen bebeğe stent takıldığı bildirildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Perinatoloji Polikliniğine müracaat eden gebenin bebeğinde idrar yolu darlığı tespit edildi.

Perinatoloji uzmanı tarafından yapılan detaylı muayene ve tetkiklerden sonra bebeğe stent takılması gerektiği belirlendi.

Ultrason eşliğinde vesicoamniyotik stent takılan bebeğin idrarını yapması sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Perinatoloji Uzmanı Dr. Birsen Konukçu Palta, uygulanan işlemin çok hassas olduğunu belirtrek, şunları kaydetti:

"Vesicoamniyotik stent uygulaması ile bebeğin idrar kesesine takılan bir kanül ile idrarını yapması sağlanır. Bu işlemin amacı bebeğin anne karnında içinde bulunduğu suyun devamlılığını sağlamaktır. Bize başvuran gebemizin bebeğinde idrar yolu darlığı tespit ettik. Öncelikle amniyosentez işlemi ile bebeğin genetiğinin normal olduğunu ve yaptığımız tetkiklerde böbreklerinin hala çalışır vaziyette olduğu belirledik. Hastamıza sınırlı bir uyuşturma altında işlemimizi uyguladık. Ultrason eşliğinde yapılan işlem sonucunda bebeğimizin idrarını yapmasını sağladık."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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