Elazığ'da 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu suçundan hakkında 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), firari kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında ekipler, Harput Mahallesi'nde şüpheli A.U.K'nin kimlik sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğunu tespit etti.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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