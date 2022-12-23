Elazığ Valisi Toraman, Keban'da muhtarlarla bir araya geldi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, Keban ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Toraman, Kaymakamlığa yaptığı ziyarette bir süre önce göreve başlayan Kaymakam Yasin Ardıç'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Keban Belediyesini ziyaret eden Vali Toraman, Belediye Başkanı Fethiye Atlı'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Toraman, daha sonra Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda Kaymakam Ardıç, Belediye Başkanı Atlı ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Muhtarlar, toplantıda sorun ve taleplerini dile getirdi.

Vali Toraman, toplantının ardından İlçe Halk Kütüphanesini gezdi.





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